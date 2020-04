Samstag, 04 April 2020 | 14.095

Andreas Voßkuhle und ... die Merkelemie ...

es gibt bekanntlich Schlimmeres ...

als eine politische bzw also von der Politik aus so genannte 'gleichgeschaltete Presse' ...



das sind aggressive um nicht zu sagen 'virale' Medienkonzerne ...

die ohne Rücksicht auf Verluste die Politik regelrecht vor sich hertreiben ...



für die Medien geht es gar nicht um die Effizienz der jeweiligen Politik ...

sondern ausschließlich um die Popularität und Beliebtheitswerte der Politker (m/w/d) ...



beim Stand der Dinge ist also nicht auszuschließen ...

daß das Verhalten von Angela Merkel in der so genannten Corona-Krise ...



die gleiche Bedeutung bekommt ...

wie die so genannte Wiedervereinigung für Helmut Kohl ...



das heißt ...

die nächste eigentlich schon verlorene Wahl wird gewonnen ...



aber die übernächste ... die eigentlich um so sicherer hätte gewonnen werden können ...

geht dann endgültig verloren ...



*



