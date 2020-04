Freitag, 03 April 2020 | 14.094

Andreas Voßkuhle und ... die Voßkuhlemie ...

jetzt konzentriert und fokussiert sich alles auf diesen Virus ...

und dieses wiedermal 'phaenomenon' daß der sich so rasend schnell ausbreitet ...



das Problem dieses geradezu Einstein'schen c-quadrat ...

Verdoppelung innerhalb von Tagen ... usw ...



ist doch nicht der Virus ... sondern die Anfälligkeit dieser Welt ...

das heißt des Zustands von Land und Leuten ...



von den Ozeanen und den Fischen ebenso abgesehen ...

wie von der Luft und von den Vögeln ...



dieser ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...

ganz bewußt und vorsätzlich herbeigeführten Entwicklung ...



in der und mit der sich ein an sich ganz normaler Virus derart ausbreiten kann ...

wie Wasser eben auch automatisch den Berg runter fließt ...



und dafür ist doch nicht der Virus verantwortlich ...

geschweige die Leute in Wuhan ...



sondern ... na ... Frau Merkel / Herr Schäuble / Herr Voßkuhle ...

und Konsorten natürlich ...



inclusive der Vorgänger (m/w/d) ... bis ins dritte Glied ...

und spätestens seit Anfang der 90er Jahre ...



seit ich versuche ... bisher eben vergeblich ...

mit Verfassungsbeschwerden dagegen anzugehen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... das GesundsheitsUnwesen ... geschweige denn die Pflege ...







