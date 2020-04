Donnerstag, 02 April 2020 | 14.093

Andreas Voßkuhle und ... die Evolution ...

wir brauchen eine leistungsfähige Autoindustrie ...

und das geht nun mal nicht ohne Opfer ... zum Beispiel Unfälle etc ...



wir brauchen eine leistungsfähige Pharmaindustrie ...

und das geht nun mal nicht ohne Krankheiten ... zum Beispiel Alzheimer und Krebs ...



Aids und Koronarsyndrome ...

Epidemien und Pandemien ... etc und etc ...



wir brauchen eine leistungsfähige Rüstungsindustrie ...

und das geht nun mal nicht ohne Krieg ... bzw Opfer ...



das heißt ... die jeweiligen Opfer ...

sind der unvermeidliche systembedingte und systemimmanente ...



Kollateralschaden des Fortschritts bzw also der Evolution ...

die ganze Aufregung darüber sind also nichts als Krokodilstränen ...



die vor lauter rückwärtsgewandter Nostalgie verhindern ...

daß man sich hinreichend mit dem Fortschritt beschäftigt ...



*



das Politische Konzert...

der rat-lose Unions-Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen