Mittwoch, 01 April 2020 | 14.092

Andreas Voßkuhle und ... April April ...

oder was soll man zu dem ganzen Theater noch sagen ...

es ist einfach nur noch grotesk ...



dieses hilflose und kriminelle Agieren ...

von völlig hirnverbrannten so genannten Politikern ...



sie geben vor ...

gesundheits / sozial / wirtschafts / staats / etc politische Entscheidungen treffen zu wollen ...



und haben nicht die geringste Ahnung ...

über Gegebenheiten und Vorgänge ... Hintergründe und Zusammenhänge ....



über Belastungen und Folgen ...

geschweige denn das erforderliche Know-how und Instrumentarium ...



nur wie Diktatur funktioniert ... das wissen sie sofort und spontan ...

als hätten sie es mit der Muttermilch eingesogen ...



