Samstag, 15 Februar 2020 | 07.046

Andreas Voßkuhle und ... die Diktatur ...

im Dritten Reich und oder sonst in klassischen Diktaturen

wie Rußland und oder USA et cetera ...



wurden und werden Leute die dem Regime nicht gefallen ...

zu Terroristen erklärt und einfach umgebracht ...



das war so und ist so ... ist aber doch gar nicht das Problem ...

weil sich dadurch an den menschenverachtenden Verhältnissen an sich gar nichts ändert



in den aufgeklärten Diktaturen sui generis wie Angela Merkel ...

wird zwar niemand so direkt umgebracht ... soweit man weiß ...



das Ergebnis ist aber genau dasselbe !!!

das heißt ...



an den an sich Menschen und speziell Frauen verachtenden ...

und die Natur ebenso sinnlos wie mutwillig ...



und speziell das Entstehen und Entwickeln ...

das Werden und Wachsen ...



das Leben und die Liebe (...) zerstörenden ... Verhältnissen ...

verändert sich ... NICHTS !!!







