Samstag, 15 Februar 2020 | 07.046

Andreas Voßkuhle und ... Frank-Walter Steinmeier ...

wie soll man sich gegen diesen geballten Unsinn wehren ...

den dieser Mann verbreitet ...



ich meine den Bundespräsidenten ...

der sich zu einer Art Heinrich Lübke 2 entwickelt ...



der Unterschied zwischen den Beiden ist in etwa ...

wenn der Bundespräsident zum Neujahrsempfang nach Berlin lädt ...



geht der Bundesverfassungsgerichtspräsident natürlich hin ...

sogar mit Vizepräsident ...



wenn der Bundesverfassungsgerichtspräsident nach Karlsruhe einlädt ...

geht der Bundespräsident natürlich nicht hin ...



geschweige mit dem Bundesratspräsident ...

seinem normalerweise Stellvertreter ...



apropos Unterschied ...

es ist immer noch ein Unterschied ...



ob so ein Schlitzohr wie Angela Merkel ...

sich die Macht verschafft bzw sie 'übernimmt' ...



oder jemand wie Adolf Hitler bzw neuerdings die AfD ...

eine ihm geradezu auf dem Silbertablett angebotene Macht 'ergreift' ...



aber diesen Unterschied begreifen die etablierten Parteien ebenso wenig ...

wie den 'kleinen Unterschied' zwischen Mann und Frau in Bezug auf die Gleichberechtigung



geschweige den Unterschied zwischen 'Verantwortung übernehmen' ...

und Verantwortung 'tragen' ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen