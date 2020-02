Donnerstag, 13 Februar 2020 | 07.044

Andreas Voßkuhle und ... die Bundeswehr ...

die Bundeswehr dient bekanntlich Deutschland …

aber wie dankt Deutschland der Bundeswehr ? …



es ist immer so schwer zu danken …

in den Kirchen wird ständig gepredigt … wir sollen Gott danken …



aber wie dankt man Gott ?? … das sagt einem niemand …

und Gott selbst sagt am Ende … ich erwarte ja gar keinen Dank …



den Dank könnt Ihr Euch schenken …

ich erwarte doch nur ein bißchen Verständnis und Vertrauen …



für diese großartige Schöpfung die ich Euch überlassen habe …

und daß ihr sie nicht völlig sinnlos einfach kaputtmacht …



bzw meine göttliche Ordnung ebenso rücksichtslos beseitigt …

wie Ihr das mit Eurer verfassungsmäßigen Ordnung unternehmt …



oder ... wie dankt ein Mann einer Frau … die ihm ihre Gunst erweist …

ihre Zuneigung und Liebe … und ihn dann mehr oder weniger selbstlos erträgt …



unter Umständen den Rest ihres Lebens kämpfen muß …

um eine so genannte Gleichberechtigung …



obwohl sie doch auch nur ein bißchen Verständnis erwartet …

zum Beispiel für dieses großartige Geschenk das sie ihm macht …



wenn sie ihm ein Kind ’schenkt’ …

wie es aus irgend welchen unerfindlichen Gründen heißt …



und das Männer dann genau so selbstverständlich 'übernehmen' …

wie sie Verantwortung 'übernehmen' ohne sie wirklich zu tragen ...



oder wie sie glauben … die Welt als solche nach allen Regeln der Kunst ausbeuten …

und verbrauchen zu können …



jede Frau ist eine Göttin … ein leibhaftiges gegenwärtiges Pendant …

zu der Vorstellung die wir von jenem fernen Gott haben ….



ein bißchen Verständnis … und Rücksicht im Handeln und Verhalten …

dann wäre ja schon alles gut …



natürlich gibt es auch Bereiche …

da könnte man danken und wüßte auch ungefähr wie …



aber da stellt sich die Frage …

warum wieso wozu wofür … ????



man könnte zum Beispiel dem Bundesverfassungsgericht danken …

und das wäre auch ganz einfach …



man geht einfach hin … zum Beispiel zum Präsidenten Andreas Voßkuhle …

und sagt … Hallo Herr Professor … vielen Dank … oder so …



aber … wie gesagt … wofür ????

warum soll man der so genannten Dritten Gewalt danken …



die sich doch ausdrücklich als Gewalt versteht und geriert …

und nicht als Schutz oder Zuflucht für das gequälte Volk …



eben als Dritte Gewalt …

genauer gesagt als dritter Vergewaltiger … !!!!



meines Wissens hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte …

noch keine Frau gegeben



die nach einer solchen Gruppenvergewaltigung durch drei Männer …

sich anschließen bei den Herren bedankt hat …



denn nichts anderes ist das was die gewaltengeteilte Politische Führung …

mit uns macht … mit dem Volk … mit der Demokratie … mit unserem Staat …



entsprechend verbietet es sich … Frau Merkel oder Herrn Schäuble zu danken …

oder Herr Steinmeier oder Herrn Woidke … oder so …



man könnte vielleicht … noch eine Etage tiefer …

Annegret Kramp-Karrenbauer danken … der Bundesverteidigungsministerin …



aber so doll ist ihre Leistung als Politische Führungskraft …

nun auch wieder nicht …



man muß also schon noch’ne Etage tiefer gehen auf die nächste Ebene …

um die Leute zu finden …



denen man direkt und unmittelbar …

für konkretes Handeln und Verhalten danken kann ...



heute zum Beispiel hat General Eberhard Zorn …

der Generalinspekteur der Bundeswehr …



dem Generalleutnant Jörg Vollmer gedankt …

der die ganze Zeit das Kommando über das Deutsche Heer hatte …



und hat dieses Kommando dann übergeben an Generalleutnant Alfons Mais …

den neuen Kommandeur bzw Inspekteur des Heeres …



alles in einer feierlichen Zeremonie …

mit Paradeaufstellung … Ehrenformation … Stabsmusikkorps… etc …



das ist so ähnlich wie nachts beim Großen Zapfenstreich …

nur eben am Tag …



und dem Volk bleibt dann der Dank an all diejenigen …

die hier und jetzt … heute und vor Ort … ganz konkret dienen …



der Dank an eben die Soldaten … aber auch Polizei und Feuerwehr …

und an all die vielen Einsatzdienste Hilfsdienste Notdienste …



aber da ist es fast genau so wie beim Lieben Gott und den Göttinnen …

also ich meine die Frauen …



auch die Einsatzkräfte sagen … wie wollen ja gar keinen Dank …

es wäre schon nett … wenn man uns einfach unsere Arbeit machen ließe…



nur mal so als Beispiel … eine Rettungsgasse bilden würde …

statt das Geschehen zu begaffen und uns zu behindern oder gar anzugreifen …



dann wäre ja schon alles gut …

und am Ende besinnt sich gar der Bundesverfassungsgerichtspräsident



noch auf die verfassungsmäßige Ordnung …

und unternimmt es … sie herzustellen statt sie zu beseitigen …







