Dienstag, 31 März 2020 | 14.091

Andreas Voßkuhle und ... die Corona-Krise ...

'Wir arbeiten daran ... die Krise gemeinsam zu bewältigen' ...

sagt die Frau Kanzlerin ...



das ist wieder diese typische Merkelianistische Art ...

uns in die Krise hineintreiben ...



und den Karren in den Graben fahren ...

das hat sie allein geschafft ...



und wir ... also das Volk ... sollen ihn jetzt wieder rausziehen ...

gemeinsam natürlich ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...







