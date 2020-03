Sonntag, 29 März 2020 | 13.089

Andreas Voßkuhle und ... die Butter ...

in der Verfassung steht …

‘Politik …‘



also Gesetzgebung / Regierung / Rechtsprechung …

sollen so gemacht werden …



daß es dem Wohl des Volkes dient und Schaden von ihm wendet ...

und last but not least seinen Nutzen mehrt …



Merkel / Schäuble / Voßkuhle machen es genau umgekehrt …

als hätten sie sich gegen das deutsche Volk verschworen ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

(1) daß es dem Volk zunehmend in unbeschreiblicher Weise immer schlechter geht …



(2) daß in ebenfalls unbeschreiblicher Weise so ziemlich alles was es gibt an ‘Schaden‘

systematisch ins Land geholt wird ...



(3) daß uns dem Volk statt Nutzen mehren …

systematisch die Butter vom Brot geklaut wird ...



*



die Politische Predigt ... zum Beginn der so genannten Sommerzeit ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Angelas Mondfahrt ...







