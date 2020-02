Montag, 10 Februar 2020 | 07.041

Andreas Voßkuhle und ... das Recht und die Politik ...

Albert Einstein verdanken wir die Erkenntnis …

daß selbst das Universum zwei Seiten hat …



es ist in sich endlich …

dehnt sich aber äußerlich … also eben als Zeit und Raum … immer weiter aus …



was selbst die einfachsten um nicht zu sagen einfältigsten Menschen …

insbesondere also so genannte Politiker …



an dem Musterbeispiel 'Zeit' sehen bzw erfahren und nachvollziehen können (müßten) …

jeder Tag ist nach 24 Stunden ’am Ende’ … aber immer wieder kommt ein neuer Tag dazu



genau genommen … wie gesagt ’genau’ …

wie manche Leute deshalb ausdrücklich und betont immer wieder sagen …



war das ja keine Erkenntnis … sondern einfach eine Feststellung …

zu der man natürlich bestimmte Voraussetzungen schon mitbringen mußte …



aber sie spiegelt sich … also umgekehrt bzw relativ reziprok proportional …

ganz einfach darin :



jeden Tag wird der Schwachsinn …

um das ganze Spektrum an Idiotie und Paranoia … Krankheit und Kriminalität …



Gewalt und Terror etc mal auf diesen Begriff zu reduzieren …

der Einfachheit halber bzw einfach der Übersicht und des Gebrauchs wegen …



und um auch hier mit den Ressourcen Zeit und Raum verantwortlich umzugehen ...

in mehrfacher Hinsicht / Ebenen / Dimensionen … s. ’Ich – Du – Wir’ …



also … jeden Tag wird der Schwachsinn (…) der Politiker größer …

trotzdem machen sie völlig unbeirrt immer weiter …



so als wären die Möglichkeiten der Anwendung (!) …

dieses wie gesagt in sich (!) immer größer werdenden Schwachsinns schier unendlich …



was insbesondere so einer Betriebsnudel wie der Angela Merkel so perfekt gelingt …

daß die praktisch auf der ganzen Welt so beliebt ist …



das Problem dabei … um etwas konkreter auf drei der gravierendsten Beispiele zu kommen

ist doch gar nicht … (1) wie (!!!) die Leute in Thüringen etc gewählt haben …



sondern daß dieser Vorgang als solcher die Bezeichnung 'Wahl'

bzw insbesondere ’demokratische Wahl’ (!) bzw ’republikanische Wahl' (!!) nicht verdient …



s. ‚’es gibt kein richtiges Leben im falschen’ …

und daß es deshalb auch nichts bringt und zu nichts führt …



wenn man jetzt nach dem gleichen falschen Prinzip eine so genannte Neuwahl durchführt …

bzw anscheinend fest daran glaubt …



aus dem immer wieder gleichen Hut desselben politischen Personals

von Geisteskranken und traumatisch Geschädigten und Verletzen (s.o.)



irgend wann doch noch das Kaninchen … also diesen grandiosen politischen ’Führer’

zaubern zu können … - und doch immer wieder nur ’das Böse’ (m/w/d) schafft …



das Problem ist auch nicht … (2) daß Arbeitslose vor Verzweiflung völlig verblöden …

und Obdachlose vor mannigfaltiger Krankheit und Erschöpfung völlig unbeachtet sterben …



sondern daß diese und überhaupt alle die anderen politischen und gesellschaftlichen Probleme

immer wieder nur für völlig oberflächliche statistische Zwecke mißbraucht werden …



oder ganz einfach zur ’Zählung’ … statt daß man adäquat und konkret etwas tut …

s. ’nur Handeln führt zum Wandeln’ …



das Problem ist schließlich auch nicht …

ich muß ja irgend wie wieder bei Herrn Voßkuhle rauskommen …



das Problem ist also auch nicht … (3) wie Frau Merkel geschweige denn Herr Schäuble ...

arbeiten / handeln / sich verhalten bzw ihren ’Dienst’ an Volk und Vaterland versehen …



sondern daß auch ’der regierende’ Oberste Höchste Richter …

eben nur ’ein so genannter Richter’ ist …



weil er ja ebenfalls aus dem gleichen Topf bzw Hut wie Politiker …

regelrecht und im wahrsten Sinne ’gezaubert’ wird …



und praktisch ohne den geringsten Unterschied unter den gleichen Verhältnissen

und Abhängigkeiten … Beratern und Lobbyisten etc arbeitet wie eben Frau Merkel …



woraus also folgt … Herr Voßkuhle ist gar kein Richter … sondern eben Politiker …

bzw die gesamte richterliche Klasse ist nicht besser als die politische Klasse … !!!



und was wiederum erklärt … warum sich diese Diktatur à la Frau Merkel …

genau so sklavisch an ihre eigenen Gesetze hält … wie seinerzeit Adolf Hitler an seine …



und das Recht also völlig ausgeblendet wird … wie der Blick auf Arbeitslose und Obdachlose

von all den anderen offensichtlichen (!!!) Problemen ganz abgesehen …



um allerletztlich wieder bei Albert Einstein rauszukommen …

das Universum …



soweit es die Gesetze betrifft …

ist in sich endlich und begrenzt … um nicht zu sagen beliebig und willkürlich …



soweit es aber das Recht betrifft …

ist es unendlich … es erweitert sich ständig … ist in Bewegung in allen Richtungen …



das heißt es kommen durch die sich ändern Verhältnisse jeden Tag immer wieder ...

neue offene um nicht zu sagen freie (!) rechtliche Bewertungen und Überlegungen dazu …



ständig ist davon die Rede … das so genannte Weltkulturerbe müsse gewahrt werden

und erhalten bleiben …



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß das wichtigste auf uns überkommene ...

Erbe von Zivilisation und Kultur ... das Recht ist … das Recht ist … das Recht ist … !!!



nach dem aktuellen Stand unserer verfassungsmäßigen Erkenntnis …

’state of the art’ wie man so sagt …



ist es ganz speziell Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts …

und vor allem dann noch seiner Präsidenten (m/w/d) …



die Erweiterung dieses ’Rechts’ (!!!) nicht nur gebannt wie das Kaninchen die Schlange

zu betrachten oder gar vor Angst zu erstarren und oder sich in die Hose zu machen …



sondern es durch Wahrnehmung und Erörterung der Gegebenheiten und Vorgänge …

der Umstände und Zusammenhänge zu gestalten …



noch wichtiger um nicht zu sagen unverzichtbarer als das Recht ...

ist offensichtlich nur noch der Antrag ...



das sieht man nicht zuletzt ...

immer wieder beim so genannten Heiratsantrag …



ich falle daher pflichtschuldigst auf die Knie …

mit einem großen Strauß roter Rosen in der Hand … ist ja eh passend bald Valentinstag …



und sage flehe bitte … Lieber Professor Andreas Voßkuhle …

erhören Sie mich und geben Sie mir Gelegenheit … die anstehenden Fragen zu erörtern …



besten Dank im voraus …

Ihr Ihnen ganz ergebener Eugen Möller-Vogt …







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen