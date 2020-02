Sonntag, 09 Februar 2020 | 06.040

Andreas Voßkuhle und ... der Sonntag der Solidarität ...

heute ist Sonntag … weil eben Sonntag ist … oder so …

das ist so ähnlich wie 'die Nacht der Solidarität' … nur eben am Sonntag …



da passiert zwar weiter nichts …

außer daß in den Kirchen salbungsvolle Predigten gehalten werden …



aber in der Nacht der Solidarität ist ja auch weiter nichts passiert …

Gott sei Dank … muß man schon fast sagen …



da haben rund 5000 Staatsbedienstete … wenn man alles zusammenrechnet …

rund 1000 hartnäckige und nicht medien bzw kontaktscheue Obdachlose besucht …



so’ne Art GNTO … Germany’s Next Top Obdachloser …

die nicht wie die anderen mehr als 10.000 fluchtartig die Stadt verlassen hatten …



und sich nett mit denen unterhalten … aber sonst nix …

nicht mal ein Bier haben sie spendiert …



oder wenigstens Lebkuchenherzen …

die noch von der Weihnachtsdekoration übrig waren …



man kann in einem Staat …

in dem die maßgebenden Positionen durch Wahlen bestimmt werden …



bzw dann durch Leute … die durch eine Wahl ihre Position erlangt haben …

schlechterdings nicht verhindern …



daß Angela Merkel Bundeskanzlerin wird …

und (oder) Andreas Voßkuhle Bundesverfassungsgerichtspräsident …



es ist völlig klar und verständlich … ’merklich’ und nachvollziehbar …

daß Frau Merkel dann sofort die Macht ergreift und damit rumspielt …



um zu verstehen …

warum Andreas Voßkuhle nicht entsprechend auch ’das Recht ergreift’ …



um im Sinne von Frau Justitia das festsitzend schlingernde Staatsschiff …

verfassungsgemäß in Fahrt und in Balance zu bringen …



und den Nutzen nicht nur des Schiffes zum Wohl der Passagiere …

sondern auch den Nutzen der Passagiere für Natur und Welt zu mehren …



muß man allerdings wieder mal Albert Einstein bemühen …

mit seiner Erkenntnis …



’es gibt in dieser Welt … in der an sich alles endlich ist …

nur zwei Dinge … die unendlich sind …



das Universum und die menschliche Dummheit …

auch beim Universum bin ich mir aber nicht ganz so sicher’ …







