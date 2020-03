Samstag, 28 März 2020 | 13.088

Andreas Voßkuhle und ... bread & butter ...

Tatsache ist ... Deutschland hat keine Politische Führung ...

zumindest keine professionelle verfassungsgemäße verantwortliche ...



Tatsache ist auch ... die Führungspositionssessel sind alle besetzt ...

von irgend welchen Hobby und Sport Spaß und Spiel Amateur-Dilettanten ...



Tatsache ist schließlich auch ... daß diese Amateur-Dilettanten es zulassen ...

daß Wettbewerber uns ständig die Butter vom Brot nehmen ...



obwohl doch in der Verfassung steht ... Politik soll so gemacht werden ...

daß wir unseren Nutzen mehren können ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch-Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten und andere Hinduisten etc ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







