Freitag, 27 März 2020 | 13.087

Andreas Voßkuhle und ... der Ausnahmezustand ...

es gab mal eine Zeit ... da hatte alles immer nur zwei Seiten ...

Eure Rede sei ja oder nein ... now or never ... paßt oder paßt nicht ... und so ...



Licht und Finsternis ... Tag und Nacht ... Himmel und Hölle ...

Mann und Frau ... Gewalt und Liebe ... Diktatur und Demokratie ...



Legislative und Exekutive ... Fisch und Fleisch ...

Himmel und Erde ... Wasser und Land ... etc und etc ...



und die Welt war eine Scheibe ... wie eine Medaille ... und je nach Betrachtung ...

vorne und hinten ... rechts und links ... oben und unten ... innen und außen ... usw ...



aber irgend wann fand man dann doch heraus ...

daß es doch mehr gibt als unsere Schwulweisheit sich träumen läßt ...



kurz gesagt ... aller guten Dinge um nicht zu sagen Dimensionen sind drei ...

so ähnlich wie laufen schwimmen fliegen oder manchmal aus radfahren ... oder so ...



oder Länge Breite Höhe ...

Körper Geist Seele ...



und auch Gott sah daß es gut war ...

und so ward aus Morgen und Abend das Diverse ... m/w/d ...



das Positive daran war ... niemand brauchte sich mehr festzulegen ...

zur Rede kam die Ausrede ... zum Weg der Ausweg ... zum Land das Ausland ...



zur Nahme die Ausnahme ... bzw zum Stand der Zustand ...

zur natürlichen Intelligenz die künstliche Intelligenz ...



und mit der fand man dann heraus ... daß ja doch alles sehr einfach ist ...

bzw eigentlich ja docvh nur zwei Seiten hat ...



paßt oder paßt nicht ... und das nannte man dan Digitalisierung ...

gewissermaßen eine ganz neue Dimensionierung ...



denn der Virus war nun mal in der Welt ...

und ließ sich auch nicht mehr ausrotten ...



der Virus der Beliebigkeit und Willkür ... und jeder ... der ein bißchen Macht hatte ...

konnte jetzt seine Vorstellungen von Gewalt durchsetzen ...



und sich trotzdem Demokrat nennen ...

weil dieser Begriff nach wie vor rechtlich nicht geschützt ist ...



*



