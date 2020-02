Donnerstag, 06 Februar 2020 | 06.037

Andreas Voßkuhle und ... Thüringen ...

die Reaktionen des etablierten politischen und vor allem medialen Schwachsinns ...

sind wieder mal einfach idiotisch ...



vom Dammbruch der Demokratie ist da die Rede ...

welcher Demokratie denn ???



sowas haben wir doch hier gar nicht !!!

dieses Bild stimmt gleich in mehrfacher Hinsicht nicht !!!



entsprechend ...

es braucht ein breites Bündnis des demokratischen Lagers ...



es gibt doch hier gar keine demokratischen Parteien ...

sondern nur Vereine ... von denen einer krimineller ist als der andere ...



die alle für ihr eigenes Geschäftsmodell den Begriff Demokratie mißbrauchen ...

aber niemand will Demokratie im Sinne des Volkes wirklich herstellen ...



und vom Machtwort der Kanzlerin ist da die Rede ...

ausgerechnet der Frau ...



die Adolf Hitler näher kommt ...

als alles was wir bisher hatten bzw sonst noch so haben ...



natürlich nicht 1 zu 1 ...

sondern im entsprechend übertragenen Sinne ...



solange sich nicht das Bundesverfassungsgericht ... im allgemeinen ...

und speziell sein Präsident Andreas Voßkuhle ... im ganz besonderen ...



auf das Recht besinnen ... im allgemeinen ...

und speziell auf die Verfassung ... im ganz besonderen ...



wird es hierzulande auch keine Demokratie geben ...

und keine verfassungsmäßige Ordnung ...



keine auch nur halbwegs sinnvolle Politik ...

und kein Wohl des Volkes ... geschweige denn 'seinen Nutzen mehren' ...



mit der Demokratie ist das wie mit dem Klimawandel ...

niemand will das wahrhaben ...



daß wir auf dem direkten Weg in die Hölle sind ...

um nicht zu sagen in den Holocaust ...



vor allem nicht diese Sesselpfurzer auf den Richterstühlen ...

die sich verhalten ... als hätten sie nie ein juristisches Seminar besucht ...



über den Sinn des Rechts und der Verfassung ...

über die Liebe der Justitia und die Balance ...

über das Wesen der Gerechtigkeit und der Gesellschaft ...







