Andreas Voßkuhle und ... Katharina die Große

bisher dachte man immer ...

Angela Dorothea die Große von der Uckermark orientierte sich an Katharina der Großen ...



genauer gesagt Sophie Friederike Auguste von und zu Anhalt und Zerbst ...

die sich auch einfach mal ein Stückchen weiter nach Osten verlegt hat ...



inzwischen wird aber klar ...

das belegen ihr Handeln und Verhalten ... ihre Ansprachen und Reden ...



sie hält sich dann doch lieber an das Original in Sachen brutaler Gewalt ...

an Jossif Wissarionowitsch Dschungaschwili Stalin



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...







