Donnerstag, 06 Februar 2020 | 06.037

Die Politische Matthäuspassion ...

Dresden macht ja grade nicht grade die besten Schlagzeilen …

da tröstet es … um nicht zu sagen ’versöhnt’ es vielleicht etwas …



daß es in Dresden nicht nur Gottfried Sempers Oper gibt …

sondern auch George Bährs Kirche unserer Lieben Frau …



beim Gedenkkonzert anläßlich der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945

erklingt Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion …



für das Konzert am Samstag dem 8. Februar 2020

hat sich Frauenkirchenkantor Matthias Grünert …



für die große Besetzung entschieden …

in Anlehnung an Bachs historische Aufführungspraxis …



in einer einzigartigen Besetzung werden 10 Solisten und der KammerChor …

sowie das ensemble frauenkirche dresden …



diese monumentale Passionsvertonung musizieren …

auf dem großen Podest vor der ChorBallustrade …



unter anderen Catalina Bertucci und Britta Schwarz …

Geneviève Tschumi und Hanna Zumsande …



01067 Dresden … Georg Treu Platz 3 …

www.frauenkirche-dresden.de







