Mittwoch, 05 Februar 2020 | 06.036

Das Politische Theater ...

'The West' …

eine Koproduktion mit Constanza Macras / DorkyPark …



je fragwürdiger das Handeln und Verhalten der westlichen Spitzenpolitiker ist ...

desto mehr überschlagen sich die Parteimanager und Wahlkampfstrategen ...



mit der Behauptung … ’die Welt braucht den Westen’ …

die Frage ist halt nur … wozu ???



mehr oder weniger hilflos lassen sich die unterschiedlichsten Gesellschaften

des Westens von der Macht einer Handvoll Supermächtiger mißbrauchen …



und machen diesen ganzen Unsinn mit …

vor allem aber eben auch ihre Geschäfte und Gechäftsmodelle da-mit …



von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen …

wie aktuell gerade zum Beispiel beim SemperOpernBall …



Inspiriert von diesem Geschehen werden in ’The West’ fiktionale Welten entwickelt …

und die Konstruktionsmittel visueller Landschaften hinterfragt …



welche die sozio-ökonomischen Beziehungen

zwischen Europa und ’den Anderen’ seit langem fast ungehindert prägen …



Exotismus … als Projektion westlicher Wunschphantasie …

als ästhetische Ausbeutung des Fremden im Imperium westlicher Massenkulturen



die CIA … investierte während der Hochphase des Kalten Krieges enorme Summen …

in ein geheimes Programm … das der kulturellen Propaganda in Westeuropa diente …



der Autor AbdourahmanWaberi … verkehrt in ’In the United States of Africa’

den Blick auf eine Realität … in der die westliche Welt gar keine Rolle mehr spielt …



’The West’ … skizziert eine performative Studie westlicher Zivilisation …

und wirft einen Blick auf westliche Gesellschaften …



als Traumfabrik künstlicher Authentizität …

nicht ohne diesen … ’Humor ist wenn man trotzdem lacht’ …



Volksbühne Berlin … Großes Haus …

Uraufführung am Aschermittwoch 26 Februar 2020 …



am Rosa Luxemburg Platz …

www.volksbuehne.berlin …







