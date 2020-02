Mittwoch, 05 Februar 2020 | 06.036

Die Politische Musikrevue ...

AnniKa von Trier und Suse Wächter …

ein Salon mit Experten und illustren Gästen …



AnniKa von Trier stammt … worauf der Name schon hindeutet … aus dem Westen …

Suse Wächter aus dem Osten …



zusammen erfinden sie eine irrlichternde Revue …

bei der sie auf dem ost-westlichen Divan spintisieren …



über politische Kindheitserinnerungen und Warenfetischismus …

oder die Verknüpfung von Wirtschaft und Kreativität …



mit graziöser Leichtigkeit und verspieltem Humor …

widmen sie sich den wichtigen Themen der Zeit …



u.a.z.B. Digitalisierung Überwachung Autoindustrie Klimawandel …

und über allem das Thema No 1 … das Kapital …



dazu kommt eine auserwählte Schar honoriger Salon-Gäste …

wie Bertold Brecht Sigmund Freud Henry Ford Karl Marx …



und last but not least … der Liebe Gott persönlich …

kongenial begleitet von Matthias Trippner … am Schlagzeug …



Internationales Kultur Centrum ufaFabrk VariétéSalon …

Premiere am Samstag 22 Februar 2020 …



www.ufafabrik.de

www.annika-von-trier.com







