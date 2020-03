Mittwoch, 25 März 2020 | 13.085

Andreas Voßkuhle und ... das Risk Management ...

wo gehobelt wird … da fallen Späne … sagen die Parlamentarier …

und Bundesminister haben auch schon mal gesagt …



man könne als Politiker nicht ständig mit der Verfassung unterm Arm rumlaufen …

da würden also auch Teile der Verfassung eben mal unter den Tisch fallen …



nun ist aber Rechtsprechung nicht grob gehobelt …

sondern Feinmechanik …



und als Richter muß man die Verfassung nicht nur unterm Arm …

sondern man muß sie vor allem auch griffbereit vor sich liegen haben …



denn durch die Rechtsprechung soll das Risiko kontrolliert und gemanagt werden …

das sich aus der Leichtigkeit des Seins der Politiker ergibt …



Rechtsprechung ist also Risk Management par exellence …

nur müßte sich das mal bis zum Bundesverfassungsgericht rumsprechen …



