Andreas Voßkuhle und ... die Welt der Sterne ...

mitunter schmeckt das Essen nicht besonders …

es hat irgend wie nicht die richtigen Geschmacksstoffe …



man würgt es aber trotzdem runter …

der Nährstoffe wegen … die ja trotzdem drin sind …



manchmal hat man das Gefühl …

da ginge etwas nicht so ganz mit rechten Dingen zu …



da sei etwas nicht ’gerecht’ … nicht ’gleich’ behandelt …

man würde übervorteilt / benachteiligt / betrogen …



das heißt es fehlt dem Vorgang das Recht …

bzw die Gerechtigkeit …



man nimmt es aber trotzdem hin …

des lieben Friedens willen … der ja auch was wert ist …



beim Essen … wenn man sich beschwert …

reicht es vielfach schon … mit einer Prise Salz nachzuhelfen …



beim Recht … wenn man sich beschwert …

reicht es vielfach schon … die Dinge rechtlich-relevant zu erörtern …



viele Spitzen-Restaurant haben für ihre Küche inzwischen einen ’Stern’ …

und manche sogar zwei oder gar drei …



das Bundesverfassungsgericht hat für seine Rechtsprechung leider keinen Stern …

die wollen das auch gar nicht … denn dann müßte man ja wirklich ’Recht’ sprechen …



*



