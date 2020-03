Montag, 23 März 2020 | 13.083

Andreas Voßkuhle und ... der Gender Pay Gap ...

(1) gedacht ist es so …

das Parlament macht die Gesetze …

die Regierung führt sie aus …

der Richter prüft Verfassungsmäßigkeit …



(2) gemacht wird es aber umgekehrt …

bzw überhaupt alles ganz (was) anderes …



die Regierung … macht was sie will … beliebig … willkürlich …

sie zaubert gewissermaßen irgend ein Kaninchen aus irgend einem Hut …



die Regierung … beschafft sich dazu ebenso pro fotma wie formal aus dem Parlament …

die passenden Gesetze …



die Regierung … beschafft sich dazu vom Bundesverfassungsgericht …

das Plazet … daß das alles so verfassungsgemäß sei …



(3) verfassungsgemäß vorgesehen ist aber gar nicht …

irgend ein konkretes Handeln bzw Ausführen …



zur Regelung bestimmter Aufgaben bzw spezieller Aufträge …

mit der Folge das gesetzlich unterfüttern und richterlich absegnen zu lassen …



sondern daß ein Staat … einer Ordnung … eine Organisation … ein Markt …

verfassungsgemäß hergestellt wird …



in dem nach dem allgekannten Prinzip

’das regelt der Markt’ …



bestehende Unterschiede auf natürliche Weise (!) ausgeglichen und ausbalanciert werden

zum Beispiel wie beim Wellengang …



dem Gender Pay Gap fehlt also gar nicht die Gleichheit …

sondern der Ausgleich und die Balance …



*



