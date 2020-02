Dienstag, 04 Februar 2020 | 06.035

Andreas Voßkuhle und ... die Ordensverleihungen ...

mit den Orden ist das immer so eine Sache … denn sie haben wie jede Medaille …

zwei Seiten … mindestens … und drei Dimensionen … auch mindestens …



die gewissermaßen unterste Stufe ist … daß die die sie kriegen sich freuen …

und die die sie nicht kriegen aber auch gerne hätten sich ärgern …



die Aufregung ist also in allen Fällen garantiert … wie jetzt z.B. bei Abdel Fatah al-Sisi …

Angela Merkels ägyptischem Diktator-Kollegen …



bei der Verleihung des Sankt Georgs Ordens der Semper Oper in Dresden …

weil der so ein herausragender Brückenbauer und Friedensstifter sei …



Hoffnungsträger und Mutmacher eines ganzen Kontinents …

trotz aller offensichtlichen Inkompetenz und Inkontinenz ..



und jetzt hat Mario sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten …

also nicht der Adorf … der hat es ja schon …



nicht der Barth oder der Basler … auch nicht Götze oder Gomez etc etc …

nein … Super-Mario … Draghi … der EZB Diktator …



hat jetzt das Bundesverdienstkreuz verliehen und nicht nur geliehen bekommen …

Erster Klasse … also das Großkreuz der Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland



während bei al-Sisi immerhin noch Judith Rakers aus Protest zurückgetreten ist …

ist bei Mario Draghi niemand zurückgetreten …



außer ihm selbst natürlich … deswegen hat ers ja bekommen …

fast so in der Art ’lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende …’



offiziell aber als Retter des Weltbankensystems …

bzw Brückenbauer … Friedensstifter … Hoffnungsträger etc etc … s.o. …



und Frank-Walter Steinmeier hat dem Parteifreund eine lange Rede gehalten …

ein Musterbeispiel für die Scheinheiligkeiten zu denen Bundespräsidenten so fähig sind …







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen