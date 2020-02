Montag, 03 Februar 2020 | 06.034

Andreas Voßkuhle und ... Sabine Kunst ...

Berlin ist bekanntlich schon politische Hauptstadt …

und Sabine Kunst … also die Präsidentin der Humboldt Universität …



will Berlin jetzt auch zur Wissenschaftshauptstadt machen …

zärtlich euphemisiert wenn nicht euphorisiert ebenso intelligent wie emotional



’Wissenschaftskiez’ genannt … um die Verbindung von IQ und EQ

deutlich zu machen … oder eben von Wissenschaft und Kultur …



der Universitätsbahnhof Unter den Linden heißt dann Wissenschaftsbahnhof …

die Straße Unter den Linden ist dann die Wissenschaftsstraße …



wenn nicht gar eine ’Wissenschaftsstraße’ sämtliche Universitäten …

dieser Wissenschaftshauptstadt dann verbindet …



und der BER bekommt natürlich auch den Namen Wissenschaftsflughafen …

auf gut deutsch Science Airport …



bevor diesen Titel am Ende noch jemand anders wegschnappt …

schließlich wird Wissenschaft ja z.B. auch in Göttingen Tübingen Überlingen etc betrieben ...



vielleicht werden sogar die Berliner Flohmärkte …

wegen ihrer Bedeutung wider das Wegwerfsyndrom von wem auch immer …



als Wissenschaftsflohmärkte bezeichnet … und Elke Breitenbach … also die Senatorin …

die hier Obdachlosenpolitik unter der Bezeichnung ’Nacht der Solidarität’



gewissermaßen als sozialen Spitzen-Betreuungs-Event veranstaltet bzw ver-unstaltet ……

bekommt den Ehrentitel ’Wissenschaftsobdachlose’ … oder so …



am Ende kommt gar noch der Herr Voßkuhle aus Karlsruhe …

und macht Berlin wieder zur Reichshauptstadt … also ich meine ’Rechtshauptstadt’ …



vorläufig jedoch bleibt Berlin die Rechts-staats-Hauptstadt …

wie sie von Angela Merkel eingerichtet und ausgeübt wird …



also als Diktatur … die offenbar nicht bereit ist …

gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis bzw mehrfach geprüftes Wissen …



sowie eindeutige nicht widerlegbare Fakten …

in sinnvolle und existenziell notwendige Politik umzusetzen (Sabine Kunst) …



siehe unter anderem den Klimawandel oder den demographischen Wandel …

die Ressourcen der Natur geschweige denn die Rechte der Menschen …



und genau das alles will Sabine Kunst jetzt ändern … durch einen Dialog …

aber eben nicht etwa mit der Politik … das wäre ja zu einfach …



geschweige denn mit dem Recht … also mit dem Kollegen Präsident Voßkuhle …

sondern das Pferd wird … wie könnte es auch anders sein … von hinten aufgezäumt …



also durch einen Dialog mit der Gesellschaft allgemein …

und mit der Kultur ganz speziell …



das alles also in der erklärten Absicht … oder besser gesagt in dem Glauben …

wenn man Gesellschaft und Kultur ändert … also gewissermaßen das Volk …



dann … zack … ändert sich auch die Politik …

obwohl es doch inzwischen als gesicherte mehrfach geprüfte Erkenntnis gilt …



und das auch durch eindeutige nicht widerlegbare Fakten bewiesen ist …

daß zwischen dem Verhalten der Gesellschaft oder gar der Kultur …



ganz zu schweigen eben von der Wissenschaft oder gar der Rechtsprechung …

einerseits …



und den Reaktionen der so genannten Politik … andererseits …

überhaupt kein direkter Zusammenhang besteht …



sondern im Gegenteil !!! … nur umgekehrt reziprok proportional !!! …

das heißt in etwa …



je demokratischer das Volk (…) das ja laut Verfassung ’herrscht’ …

versucht … sich tatsächlich auch so zu verhalten …



desto dreister und brutaler wird es von der Politik …

also ich meine dann immer Angela Merkel und Andreas Voßkuhle …



versklavt und vergewaltigt … wegen der Vergewaltigungsteilung …

also dreifach … nach einander und oder ’hintereinander oder gleichzeitig …



und für ihre Diktatur mißbraucht … als wäre genau das die Gewalt die vom Volke ausgeht ...

geradezu als Rechtfertigung …



gewissermaßen in Anlehnung an die Rechtfertigungslehre der Kirchen …

die ja da auch noch mit hineinspielen …



und … wie man gerade daran auch sieht …

auch speziell von der Wissenschaft … von der Rechtsprechung ganz zu schweigen …







