Sonntag, 02 Februar 2020 | 05.033

Andreas Voßkuhle und ... Mareile Höppner ...

auch Mareile Höppner hat die Moderation des SemperOpernBalls abgesagt ...

und es heißt ...



wir sind erschüttert über das Ausmaß der Verrohung ...

es sollte ein Abend im Sinne unserer guten demokratischen Werte werden ...



von den Verantwortlichen des Balls erwarten wir ...

daß sie endlich neue Zeichen setzen ...



die Anfeindungen lägen außerhalb jeder Vorstellungskraft ...

was Zweifel an dieser Vorstellungskraft aufkommen läßt ...



außerdem hat man Anfeindungen ... die innerhalb dieser beschränkten Vorstellungskraft liegen

offensichtlich bewußt und vorsätzlich ... ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...



einkalkuliert ... das heißt ... der Schwachsinn der Verantwortlchen ...

kennt offensichtlch mal wieder keine Grenzen ... nach oben offene Richterskala ...



und dann hat der MDR der Mareile Höppner auch noch 'juristische Unterstützung' angeboten ...

Du lieber Gott ... da kommt sie vom Regen in die Traufe ... !!!



das Problem ist doch gerade nicht die Verrohung der so genannten Gesellschaft ...

sondern die unbeschreibliche Verrohung der Politik ...



genau gesagt also Angela Merkel und Andreas Voßkuhle ...

und daß es dagegen ... wie bei Donald Trump ...



auch in Deutschland keinerlei (!) Unterstützung gibt ...

geschweige denn juristische bzw also die des Rechts oder der Verfassung ...







