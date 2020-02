Samstag, 01 Februar 2020 | 05.032

Der Politische Flohmarkt ... wider die Merkel'sche Wegwerfpolitik ...

marché aux puces … flea market … mercato delle pulci …

um nur einige der Sprachen zu nennen … in denen es den Begriff ’Flohmarkt’ gibt …



auf den Flohmärkten selbst herrscht dagegen ein eher babylonisches Sprachengewirr …

und es sieht ganz so aus … als würden alle aber sich ganz gut verstehen …



auch wenn da mit Händen und Füßen geredet wird …

weil sich dort Leute treffen … die eine Art Grundkonsens vereint …



es geht eben nicht (nur) darum … da vielleicht ein Schnäppchen zu machen …

sondern um Motivation und Gründe … Zusammenhänge und Hintergründe



ich wehre mich deshalb auch ausdrücklich gegen den an sich üblichen Begriff

der so genannten Wegwerf-gesellschaft …



denn ’die Gesellschaft’ wird hierdurch wie leider eben allgemein üblich …

völlig zu unrecht regelrecht diffamiert …



es gehört zu gerade diesen verwerflichen Tricks der Bundesphysikerin …

und ihrer Vasallen … insbesondere also den Parteien und der kommerziellen Presse …



im Interesse ihrer eigenen Vorteile / Quoten / Absätze / Umsätze / Gewinne etc …

mit allen nur erdenklichen Kräften und Ideen davon abzulenken …



daß sie im Grunde genommen selbst verantwortlich dafür sind …

sie mehr oder weniger absichtlich in diese Spitzenposition gehoben zu haben …



und diesen ganzen völlig hirnverbrannten Unsinn …

der dann als so genannte Politik gemacht und verkauft wird …



praktisch überhaupt erst initiieren und ohne jede Rückrufaktion ermöglichen …

unterstützen und fördern … lenken und leiten …



was dann von Angela Merkel dankbar praktisch 1 zu 1 einfach übernommen wird …

denn die Frau hat weder das professionelle Know-how für verfassungsgemäße Politik



noch das kulturelle Niveau … um die ihr angetragenen Vorschläge …

auch nur andeutungsweise verfassungsgemäß umzusetzen …



von dem was von den Lobbyisten und offiziellen so genannten Sachverständigen kommt

die ja alle mehr oder weniger nur für und im Interesse ihres Honorars arbeiten …



also mal ganz abgesehen … und hier alle verfügbaren Kräfte zu vereinen …

ist im Gegensatz zur so genannten Wiedervereinigung offensichtlich kein Problem …



ganz abgesehen auch davon … daß dann auch noch die so genannte Gewaltenteilung …

regelrecht pervertiert wird …



und statt einer geteilten oder gar sich gegenseitig kontrollierenden Gewalt …

eine dreifach potenzierte Gewalt das Volk nicht nur dreimal sondern permanent überfährt



vorwärts rückwärts hin und her … diagonal und wieder quer …

bis das Volk eben völlig platt ist …



also noch mal … ich wehre mich ebenso ausdrücklich wie entschieden dagegen …

daß Frau Merkel das Volk mit dem Begriff Wegwerfgesellschaft diffamiert …



wenn sie selbst hierzulande Lebens und Arbeitsbedingungen schafft …

die nur noch denen im Urwald vergleichbar sind …



wo man die Affen dabei beobachten kann … wie sie sich eine Banane schnappen …

einmal reinbeißen und den überwiegenden Rest eben wegwerfen …



das größte Problem dabei ist und bleibt immer wieder der Herr Voßkuhle …

also der Bundesverfassungsgerichtspräsident …



der diese Zustände letztlich für rechtens erklärt und gar sagt …

Hartz IV entspräche einer artgerechten Haltung von Menschen’ …(???)



da haben es … im entsprechend übertragenen Sinne …

ja die Affen im Zoo besser …



und wenn dann der Herr Draghi … der in gleicher Weise Schuld trägt …

auch noch das Bundesverdienstkreuz kriegt …



dann versteht selbst diese so genannte Wegwerfgesellschaft die Welt nicht mehr …

und fragt sich …



was müssen wir denn eigentlich noch tun …

um dese politische Führung endlich wegwerfen zu können …



was aber genau eben am eigentlichen Problem vorbeigeht …

denn dieses Personalkarussell nützt nun mal nichts …



wenn das neue Personal immer wieder aus demselben Topf …

und von gleicher Art und Güte genommen wird …



das heißt … es handelt sich hier um einen typischen Fall von …

’man kann ein Problem nicht auf demselben Weg lösen auf dem es entstanden ist’ …



gerade deshalb ergibt sich die Lösung auch nicht auf dem so genannten Rechtsweg …

weil der ja inclusive Rechtsstaat ebenfalls zu dem oben erwähnten Topf gehört …



sondern die Lösung ergibt sich nur auf dem Weg des Rechts …

bzw … darüber besteht doch sonst gar kein Streit … auf dem Weg der das Ziel ist …



das heißt … es geht bei (m)einer Verfassungsbeschwerde nicht darum …

ob die Politik bzw die Gesetzgebung der Frau Kanzlerin richtig ist oder falsch …



sondern darum ob … wie beim Controlling das politisch-rechtlich-kulturelle ’Rechnungswesen’

ihrer so genannten Politik stimmt …



ob Planung bzw Organisation das doch genau vorgegebene verfassungsgemäße Ziel

angepeilt haben und auf dem richtigen Kurs sind …



und ob sich das Informationswesen innerhalb der Voraussetzungen …

einer verfassungsmäßigen Ordnung bewegt …



das Bundesverfassungsgericht wehrt sich mit den sprichwörtlichen Händen und Füßen

dagegen … eine solche Erörterung zuzulassen …



obwohl das … ähnlich wie die verfassungsmäßig vorgesehene ’Abhilfe’

bezüglich der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ganz einfach wäre …



und dieser Skandal hat in Bezug auf Angela Merkel die gleiche Funktion …

wie das Ermächtigungsgesetz für Adolf Hitler …



wo war ich eigentlich stehen geblieben … ach so … beim Flohmarkt …

ohne mich wiederholen zu wollen …



es gibt diese so genannte Wegwerfgesellschaft gar nicht …

sondern allenfalls im übertragenen Sinne …



wenn die von Herrn Voßkuhle geduldete Politik der Frau Merkel dazu führt …

daß wir hier Zustände haben wie im Urwald … vom alten Rom gar nicht zu reden …



braucht man sich doch nicht zu wundern …

daß das Volk sich verhält … wie die Affen im Urwald …



bzw … umgekehrt … wenn man beobachten will … wie geradezu verzweifelt sich das Volk wehrt

gegen die ihm durch die Politik von Frau Merkel aufgezwungene Wegwerfattitude …



dann ist der Besuch des nächstgelegenen größeren Flohmarktes objektiv ohne jeden Zweifel

ein geeigneter Ort um zu lernen was Politik ist und wie man das macht …







