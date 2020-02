Sonntag, 02 Februar 2020 | 05.033

Andreas Voßkuhle und ... die Göttliche Schöpfung ...

- weil Sonntag ist ...

gerade wieder eine Packung Äpfel aufgemacht ...

'Verpackung aus Graspapier ... der Umwelt zuliebe ...'



'und vielen Dank ... daß Sie ein Produkt gewählt haben ...

dessen Schale aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Gras besteht ...



bei dessen Herstellung weitestgehend verzichtet wird ...

auf den Verbrauch von Chemie und Energie bzw Wasser ...



- gemeint sind an sich das Produkt Schale ...

nicht das Produkt Äpfel -



die konsequente Fortsetzung dieses Gedankens wäre aber ...

daß der Mensch selbst besser ins Gras beißt als in den Apfel ...



denn das würde den Verbrauch (...) praktisch auf Null reduzieren ...

allerdings auch der Äpfel ... womit wir wieder bei Adam und Eva wären ...



was wiederum so eine Art 'applexit' wäre ...

und das kann nicht der Sinn von Politik sein ...



geschweige denn von Rechtsprechung ...

oder gar Göttlicher Gerechtigkeit ...



woran man sogar auch wieder sieht ...

wie völlig hirnverbrannt dieser Brexit ist ...







