Samstag, 01 Februar 2020 | 05.032

Die Politische Wildkräuterwanderung ...

heute ist also wieder Heidemarie Fritzsches Wildkräuterwanderung …

13 Uhr ab S2-Bahnhof Buch im Tal dieses reizenden Flüßchens Panke …



eine Wildkräuterwanderung führt … ohne gleich wieder

JohannWolfgang von Goethe oder Alexander von Humboldt bemühen zu wollen …



in das Herz der Natur bzw … ein Arzt … zum Beispiel … der am Herzen operiert …

würde vielleicht sogar sagen … das ist wie ein Blick ins Herz …



womit wir also auch schon direkt beim Menschen sind …

einem Detail dieser Natur …



über die Natur an sich wissen wir inzwischen Einiges …

auf Grund der so genannten Naturwissenschaften …



aber es ist wohl so … ohne nun auch noch Albert Einstein bemühen zu wollen …

je mehr wir wissen … desto mehr erkennen wir wie wenig wir wissen …



und diese Erkenntnis-fähigkeit ist sicher das …

was den Menschen von der übrigen Natur unterscheidet …



unabhängig davon daß selbst diese Erkenntnis-fähigkeit nicht zu trennen ist …

von einer adäquaten Handlungs-fähigkeit …



die eigentliche … Herr Voßkuhle würde sagen die ’entscheidende’ Frage …

ist also … Was ist der Mensch ?



es gibt zwar neben den Naturwissenschaften auch die Menschenwissenschaften …

also zum Beispiel die Anthropologie oder auch die Anthroposophie …



aber diese Menschenwissenschaftler wollen ähnlich den Naturwissenschaftlern …

diese Fragen letztlich immer auf das ’Begreifbare’ im wörtlichen Sinne reduzieren …



und so kommen wir nun mal nicht weiter …

’was ist der Mensch ? … diese Frage muß man trennen vom ’Mensch-sein’ …



’der Mensch’ als solcher ist nichts anderes als ein Objekt …

gewissermaßen ein mobiles Objekt … ein auto-mobiles Objekt …



ganz kurz gesagt … der Mensch ist ein Auto …

vollgestopft mit der tollsten Technik wo gibt … so daß er selbst ’fahren’ kann …



dann hörts aber … wie neuerdings beim selbstfahrenden Auto …

auch schon auf …



im Zentrum dieses ’Mensch-seins’ stehen die fünf Sinne des Menschen …

was einerseits nicht heißt …



daß jeder Mensch dese Sinne auch tatsächlich hat …

geschweige daß er sie sinnvoll anwenden und Gebrauch davon machen könnte …



wie wäre das sonst zu erklären … daß Frau Merkel eine derart grausame Politik macht …

und Herr Voßkuhle das ausdrücklich auch noch für Recht erklärt …



und was andererseits nicht heißt …

daß es nicht auch Menschen gibt …



die über das sinnlich Wahrnehmbare hinaus …

auch für das übersinnlich Wahrnehmbare empfänglich sind …



und zumindest glauben … daß es selbst darüber hinaus noch etwas gibt …

was uns Menschen beeinflußt …



(weiß der Teufel … was diese modernen ’Influencer’ alles so mit uns machen …

ganz abgesehen von ’under the influence’ …)



was aber zur Zeit also zwar vorstellbar aber noch völlig unerklärlich ist …

man könnte oder müsste es konsequenterweise das Übererklärliche nennen …



also … um darauf zurückzukommen … von all dem bekommt man was mit …

bei einer Wildkräuterwanderung mit Heidemarie Fritzsche …



von den Sinnen und dem sinnlich Wahrnehmbaren und seiner Anwendung …

vom Übersinnlichen und der Vorstellung oder zumindest Ahnung die es vermittelt …



man ist spürbar … man ist gewissermaßen an der Quelle …

am Ursprung … oder soll ich sagen am Urknall der Evolution …



dort wo täglich mehr Neues entsteht als Altes wegfällt …

dort wo die Quelle der Triebkräfte der Natur sprudelt …



(mein Gott … wie komme ich denn jetzt auch noch auf Charles Darwin …

vom ’Lieben Gott’ … sic! … und der theologischen Anthropologie ganz abgesehen …



bzw … wir waren ja bei der Frage ’Was ist der Mensch ?’ …

den Triebkräften des Menschen …



oder einfach des Mannes oder gar des Autos …

gibt es eine Identität zwischen Mann und Auto ? )



und man ist (menschlich) mobil … in Bewegung …

an und in der so genannten frischen Luft …



obwohl die Luft in der Stadt wegen des höheren CO-2-Gehalts ja gesünder sein soll …

eben wegen der Autos …



es ist erstaunlich … wie sich der Kreis immer wieder schließt …

wahrscheinlich über dem Übererklärlichen …



das heißt … an der Nahtstelle zur evolutionären Anthropologie …

womit wir dann doch wieder bei Johann Wolfgang von Goethe rauskommen …



im Leben im Hier und Jetzt … Heute und vor Ort … zum Beispiel an der Panke …

was keineswegs ein Widerspruch ist zu Alexander von Humboldt … sondern Integration







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen