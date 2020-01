Freitag, 31 Januar 2020 | 05.031

Andreas Voßkuhle und ... die FDP ...

die Freie Demokratische Partei für die Freiheit …

wie sie sich sicherheitshalber nennt …



damit wirklich jedem klar ist … hier geht’s um die Freiheit …

womit dann alle Klarheiten erstmal beseitigt sind …



die FDP vertritt Standpunkte wie …

’Deutschland braucht die FDP’ …



oder … ’die Welt braucht den Westen’ …

oder … ’die Menschheit braucht Frauen’ …



bzw … noch etwas spezieller …

’Gute Politik braucht mutige Frauen’ …



nach Lage der Dinge ist davon auszugehen …

daß es hinreichend viele mutige Frauen gibt …



Frau sein … ist seit Menschengedenken …

praktisch die Inkarnation des Begriffs Mut …



das Problem der FDP ist also etwas ganz anderes …

nämlich … woher nehmen … ’die gute Politik’ … ???



bzw was ist überhaupt Politik … und wie macht man das ???

es läge also nahe … das mal in der Verfassung nachzulesen …



aber das ist nicht nur der FDP …

sondern allen Parteien und ihren Strategen …



ebenso offensichtlich wie affentypisch zu einfach …

von Andreas Voßkuhle mal ganz abgesehen …



da stöbert man dann doch lieber in irgend welchen fernen Astralnebeln …

der subjektiven Befindlichkeiten und persönlichen Interessen rum …



womit wir wieder bei Johann Wolfgang von Goethe wären …

bzw seinem ’Wozu in die Ferne schweifen wo das Gute liegt so nah’



oder … vielleicht passender zum Thema … wo ’die Gute’ liegt so nah …

wie der Mann … eben typisch Mann …



der mit (s)einer Frau im Bett liegt …

aber von (s)einer Affaire träumt …







