Andreas Voßkuhle und ... die Gerechtigkeit ...

wir wissen schon ... die Welt ist im Prinzip ungerecht ...

was vom Schöpfungsgedanken her natürlich durchaus logisch ist ...



weil das ja die Voraussetzung dafür ist ...

daß der Mensch nach Höherem strebt ... also zum Beispiel eben der Gerechtigkeit ...



aber ... 'die Welt' bleibt diesem Prinzip der Ungerechtigkeit treu ...

denn dem Streben nach Gerechtigkeit sind Grenzen gesetzt ...



in Deutschland durch das Höchste Gericht ...

das Bundesverfassungsgericht im allgemeinen ...



und durch seinen Präsidenten im besonderen ...

den Höchsten aller Richter Andreas Voßkuhle ...



was auch wiederum logisch ist ...

denn wenn man Gerechtigkeit als solche wirklich herstellen würde oder überhaupt könnte ...



also gewissermaßen als Zustand ... um nicht zu sagen Aggregatzustand ...

dann wären wir ja gewissermaßen am Ziel ...



und ein weiteres Ziel dieser Welt ist nunmal ...

daß man ein Ziel nie wirklich erreichen darf ... denn das ist ja wie tot ...



daraus folgt ... was auch wiederum logisch ist ...

das Streben nach Gerechtigkeit ....



ist ein typisches Beispiel ...

für die dem Menschen bereits gelungene Erkenntnis ...



'der Weg ist das Ziel' ...

versuchen wir's mal ...







