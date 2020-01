Donnerstag, 30 Januar 2020 | 05.030

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Amtes ...

die 'westdeutschen' Großkopfeten ... um nicht zu sagen Großkotzigen ...

sind auch dreißig Jahre nach der so genannten Wiedervereinigung ...



nicht bereit ... auch nur darüber zu reden ... zu erörtern ...

geschweige denn einzusehen ...



welche Fehler sie dabei gemacht haben ...

welche Mängel sich daraus ergeben haben ...



welche quantitativen und vor allem qualitativen Defizite bestehen ...

zwischen dem status quo ...



und dem Stand bzw den Standards ... die verfassungsgemäß und state of the art ...

hier und jetzt ... heute und vor Ort ... bestehen müßten ...



der Knackpunkt ist ...

daß diejenigen die amtlich was tun und die Verantwortung tragen sollen ...



eben das genau nicht (!!!) tun ...

sondern sesselpfurzerisch blockieren und aussitzen ...



und Verantwortung eben genau und gerade nicht (!!!) tragen ...

sondern mit allen Kräften verhindern ... daß sie in adäquater Weise wahrgenommen wird ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen