Freitag, 20 März 2020 | 12.080

Andreas Voßkuhle und ... der Hass / die Hetze / das Pogrom

dieser ganze so genannte Kampf gegen Hass und Hetze …

dem sich die so genannte Bundesregierung angeblich verschrieben hat …



ist nichts anders als ein Kampf zur Unterdrückung des Widerstands ...

und um jeden Widerspruch möglichst sofort im Keim zu ersticken …



wie soll denn das jemals was werden …

das ist doch einfach idiotisch was da abläuft … hirnamputiert …



der ganze Hitlerterror wiederholt sich nach Art und Güte und Menge …

nur in anderer Form und mit anderem Inhalt und in anderer Farbe …



das ist wie wenn ich der Nachbarin mit einer Tasse braunem Zucker aushelfe …

und kriege in einem Glas die gleiche Menge weißen Zucker zurück …



nur daß in der Politik nicht mit Süßigkeiten ’gehandelt’ wird …

sondern mit Gift …



man spricht immer von der Gewaltenteilung …

in Wirklichkeit halten die drei zusammen wie Pech und Schwefel …



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







