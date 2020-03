Mittwoch, 18 März 2020 | 12.078

Andreas Voßkuhle und ... der Widerstand ...

dieses ganze sich jährlich wiederholende Theater um den so genannten Widerstand …

ist ein einzigartiger Mißbrauch …



eine Instrumentalisierung der damaligen Vorgänge und Geschehnisse …

um heutzutage das Volk einzulullen …



um es gewissermaßen widerstandsunfähig zu machen …

wenn nicht gar zurechnungsunfähig …



erst wird das Volk versklavt … dann wird es entmündig …

damit die politischen Kräfte … die politische Klasse …



die Machthaber … die Vergewaltiger …

ungestört ihre Diktatur betreiben können …



das Schlimmste daran ist wahrscheinlich …

daß auch die gesamte seinerzeit gleichgeschaltete so genannte Presse …



also diese mehr oder weniger eingebildete Intellgentsia …

auf diesen Trick reingefallen ist …



und zusätzlich aus eigennützigen Gründen …

mit aller Kraft in die gleiche Kerbe und dem Volk aufs Haupt schlägt …



Martin Luther sagte noch …

man muß dem Volk aufs Maul schauen … um es zu verstehen …



500 Jahre und eine sozialistische Pfarrerstocher später heißt das …

man muß dem Volk aufs Maul schlagen … es wird sich nicht wehren …



und wie widerstandsfähig das Volk gegen den neuesten Virus ist ...

wird sich zeigen in diesem führungslosen Muli-Kulti-Zirkus-Chaos ...



