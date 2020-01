Mittwoch, 29 Januar 2020 | 05.029

Das Politische Buch ...

Wolfgang Steiger und Simon Steinbrück ...

'Der perfekte Sturm ? '



was sich zusammenbraut ...

hinter Nullzins ... Rekordverschuldung ... Ordnungsverlust ...



und wie wir gegensteuern könnten ...

Verantwortung tragen ... Freiheit üben ... Wettbewerb kultivieren ...



bei Econ ... einem Verlag der Ullstein Buchverlage Gesellschaft ...

www.ullstein-buchverlage.de ...



aus der Presseinformation ... :

praktisch alle Staaten versinken im Schuldensumpf ...



das Volk wird u.a. mit Negativzinsen enteignet ...

die so genannten Volksparteien enteignen sich praktisch selbst ...



wir stehen vor einem perfekten Sturm ...

oder sollte man sagen enem perfekten Verbrechen ...



bei dem das politische Handeln ...

das Verhalten der handelnden Politiker ...



so ungünstig und beunruhigend zusammentreffen ...

daß sich die einzelnen Komponenten maximal verstärken ...



die politische Landkarte verschiebt sich dramatisch ...

ebenso extreme wie externe Tendenzen erstarken ...



die aufkommende Krise naht erkennbar ...

die Vermögensverluste werden sichtbar und spürbar ...



stellen sich Deutschland und Europa selbst in Frage ???

unsere freiheitliche Wirtschafts und Gesellschafts Ordnung stehen auf dem Spiel ...



Wolfgang Steiger und Simon Steinbrück warnen eindringlich ...

und sprechen eine deutliche Sprache ...



wir dürfen nicht länger zusehen / es verbietet sich weiter tatenlos abzuwarten ...

wir müssen und können gegensteuern ... * * *







