Das Politische Huhn... weil Sonntag ist ...

das Huhn symbolisiert in besonderer Weise den Sonntag ...

schon der französische König Henri Quatre wollte ...



daß das Volk sonntags ein Huhn im Topf hat ...

das ist also in etwa jener Mindeststandart an Lebensqualität ...



den das Bundesverfassungsgericht inzwischen auf Hartz IV reduziert hat ...

oder muß man jetzt auch sagen ... 'Hartz Quatre' ... (?) ...



das Huhn aber kann man nicht nur essen ...

und natürlich auch nicht nur sonntags ...



sondern es legt auch noch Eier....

die man auch essen kann ...



und die dieses lebenswichtige Cholesterin enthalten ...

wobei sich die Fachwelt aber nicht einig sein ... ist es nun gut oder schlecht ...



das ist also ungefähr möglicherweise vielleicht genau so wie beim CEO-2 ...

teils gut ... teils schlecht ...



wobei die Wahrheit wie so oft eben nicht in der Mitte liegt ...

sondern in der nach oben offenen Spirale ... im Zuviel ... (!) ..



und es gibt bekanntlich nichts in dieser unserer Welt ...

wovon ein Zuviel nicht schädlich wäre ...



und dann gibts ja auch noch 'Ich wollt ich wär ein Huhn ...'

seinerzeit erdacht und gesungen von Willy Fritsch ...



nicht zu verwechseln mit Heidemarie Fritzsche ...

die schreibt sich mit 'z' ...



'ich hätt nicht viel zu tun ...

ich legte jeden Tag ein Ei und sonntags (!) legt ich zwei !!'



typisch Huhn ist dann das Gegacker nach jedem Ei ...

damit auch jeder mitkriegt ... aha ... da liegt wieder ein Ei im Nest ...



bzw heutzutage ist auch das ersetzt durch 'das Netz' ...

und das Gegacker durch die Pressemeldung ...



denn wenn ... zum Beispiel ... jemand ein Buch geschrieben hat ...

dann kommt sofort die Pressemeldung ... da hat jemand ein Buch geschrieben ...



oder ... wenn die Frau Kanzlerin ein Rede gehalten hat ...

dann kommt sofort der Steffen Seibert ...



also der Pressesprecher ... in die Bundessprecherpressekonferenz ...

und erklärt der andächtig versammelten Journaille .. was die Frau Kanzlerin gesagt ...







