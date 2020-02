Sonntag, 02 Februar 2020 | 05.033

Die Politische Predigt ... weil Sonntag ist ...

es gibt bekanntlich die Götter in weiß ... das sind die Ärzte ...

dann gibt es die Götter in rot ... das sind die Richter am Bundesverfassungsgericht ...



dann gibt es noch die Götter in lila ...

aber die sind dann schon mehr die Stellvertreter ...







