Mittwoch, 29 Januar 2020 | 05.029

Die Politische Wildkräuterwanderung ...

es heißt immer … vor Gericht und auf Hoher See …

ist man nur noch in Gottes Hand …



worin sich etwas Angst und Bedenken ausdrücken sollen …

aber doch wohl auch Hoffnung und Freude … je nachdem …



gegenüber der Ungewißheit des Ausgangs eines Gerichtsverfahrens …

bzw eben einer Fahrt übers Meer …



daran gemessen vermittelt eine Wildkräuterwanderung …

eigentlich ausschließlich positive Erfahrungs und Erfolgs Erlebnisse …



insbesondere ist eine zum Beispiel im Panketal …

vorbei am Schloßpark Buch …



von Heidemarie Fritzsche professionell geführte Wanderung ..

informativ unterhaltsam und tief-schürfend ebenso biophoton wie phytogen …



unvergleichlich gegenüber dem so genannten Rechtsweg …

durch den wilden Paragraphendschungel …



eine intensive Herausforderung … die Aspekte ins Bewußtsein rückt …

die durchaus zu einer neuen zeitgemäßen Lebenseinstellung führen können …



zu einer Entdeckungsreise zu sich selbst … fast einer kleinen Expedition …

zum Verstehen und Begreifen … zum Lernen und selbst experimentieren …



jeder wenn er will …

ein kleiner Alexander von Humboldt …



das Besondere ist … die Wildkräuter stehen am Wegesrand …

soweit nicht mitten drin in der Panke …



man kann sie anfassen und pflücken …

wie ein Geschenk der Natur …



man ist also nicht nur ’in’ Gottes Hand …

sondern kann Gott praktisch ’die Hand reichen’ …



und wenn er will ..

sogar das Wasser aus der Panke …



und sammeln kann man die Pflänzchen auch …

gewissermaßen getrost nach Hause tragen …



nicht mal vergleichbar selbst einer ruhigen Fahrt übers Meer …

und zwischendurch ein paar Fische fangen …



wie gesagt …

jeder kann sich fühlen wie ein kleiner Alexander von Humboldt …



oder wie bei ’Natur Nach Humboldt’ …

an sich eine 360 Graf Sound Installation …



im Großen Tropenhaus im Botanischen Garten …

Natur erleben … Natur erkennen …



und bei Heidemarie Fritzsche Samstag 01 Februar 2020 13 Uhr …

ab S2-Bahnhof Berlin-Buch stadtauswärts unten links …







