Dienstag, 28 Januar 2020 | 05.028

Andreas Voßkuhle und ... der Brexit ...

im Grunde genommen paßt dieser Brexit zu den Briten ...

denn er liegt auf einer Linie mit dem Anachronismus ...



den diese seltsame Monarchie mit ihrem Anhang und Umfeld ...

repräsentiert und nicht etwa nur symbolisiert ...



nicht Fisch nicht Fleisch ... nicht Mann nicht Frau ...

aöso so'ne Art Monarchie divers ...



noch anachronistischer als die britische Monarchie und die Königin ...

ist nur das Bundesverfassungsgericht und sein Präsident ...



es geht auch bei der demokratischen Gewaltenteilung um politische Führung ...

und führen kann man nunmal nur wenn man vorne dran ist ...



und nicht wenn man 10 Jahre hinter der Entwicklung zurück ist ...

zeitlich gesehen ...



von der räumlichen also gar nicht zu reden ...

anderer Stern und so ...



apropos Anachronismus ...

zur Zeit bietet sich in Deutschland bzw Europa etwa folgendes Bild ...



Bundesverfassungsgericht und die Europäischen Gerichtshöfe ...

sind etwa zehn Jahre hinter der Entwicklung bzw state of the art ...



Bundesrat und Europäische Kommission ... etwa acht Jahre ...

Bundestag und Europäisches Parlament eta sechs Jahre ...



Angela Merkel und der Europäische Rat etwa vier Jahre ...

und die deutsche Wirtschaft ...



also diejenigen die noch am ehesten wissen wovon sie reden ..

aber auch nicht merken ... daß sie schon aus dem Spiel sind ...



etwa zwei Jahre ...

wobei das Maß der Weltfremdheit keine so große Rolle spielt ...



denn knapp vorbei ist bekanntlich auch voll daneben ...

bzw eigentlich unwiederbringlich draußen ...



und da hilft es auch nicht ...

daß Helmut Kohl immer damals schon trotzig tröstend gesagt hat ...



die Karawane zieht weiter ...

wenn sie keine Orientierung keine Kurs keinen Weg kein Ziel hat ...







