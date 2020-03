Dienstag, 17 März 2020 | 12.077

Andreas Voßkuhle und ... der Staat ...

irgend wann hat sich im Volk der Eindruck festgesetzt ...

daß ein Volk mehr ist als die Summe seiner Teile ...



und dieses 'mehr' ...

bzw diese Ganze mit dem 'mehr' hat man dann Staat genannt ...



der also die Befriedigung der Bedürfnisse und Wünsche nach innen gewährleistet ...

im engeren Sinne Regierung genannt ...



sowie die Interessen und Herausforderungen des Ganzen innen und außen wahrnimmt ...

im weiteren Sinne politische Führung genannt ... und im weitesten Sinne Herrschaft ...



seit Menschengedenken ... also über all die Jahrtausende ... hat das ...

manchmal mehr schlecht als recht aber immerhin funktioniert ...



weil immer irgend welche Führer da waren ... jetzt mal ganz allgemein gesagt ...

die sich für die geborenen Führer hielten und es teilweise sogar waren ...



die eben regierten und führten und herrschten ...

und die Geschicke wie die Geschichte lenkten ...



bis jemandem aufgefallen ist ... daß das Volk den Mächtigen dabei als Spielball dient ...

und immer wieder der große Verlierer ist ... bis zur völligen Vernichtung ...



und dieser jemand oder jemand anders auf die Idee gekommen ...

das geht doch nicht ... das muß man ändern ...



und das geht nur ... wenn das Volk selbst herrscht ...

so wurde dann die Demokratie erfunden ...



das ist aber jetzt auch schon wieder ein paar tausend Jahre her ...

geändert hat sich inzwischen jedoch nichts ...



eher im Gegenteil ...

das Volk ist vom Regen in die Traufe gekommen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







