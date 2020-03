Montag, 16 März 2020 | 12.076

Andreas Voßkuhle und ... die Realität ...

es widerspricht doch völlig dem Prinzip einer freiheitlich demokratischen Verfassung …

daß sich das Volk das gefallen lassen muß …



daß es wie Sklaven behandelt und verhandelt …

und wie Vieh ’gezählt’ und verfrachtet wird … siehe Obdachlose in Berlin …



man muß davon ausgehen …

daß alles was es gibt in dieser unserer Welt …



seinen (göttlichen) Sinn …

und deshalb auch sein (menschliches) Recht hat …



das Problem ist also nicht … daß und oder wie die Dnge so sind …

sondern wie wir uns der Realität stellen uns arrangieren damit umgehen und managen …



und das geht rein technisch eben nur ...

wenn die Dinge an verantwortlicher Stelle vorgetragen und erörtert werden können ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Kroatischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...







