Sonntag, 26 Januar 2020 | 04.026

Andreas Voßkuhle und ... der Politische Flohmarkt ...

marché aux puces … mercato delle pulci … flea market …

es gibt keine zivilisierte Sprache …



in der es nicht auch den Begriff ’Flohmarkt’ gibt ...

woran schon deutlich wird … könnte man ja sagen ...



daß Flohmärkte ein typisches Merkmal der Zivilisation sind …

wenn nicht gar der Kultur …



denn bei den eher Natur-belassenen Völkern …

die also noch einen intakten und intelligent funktionierenden Verstand haben …



käme man gar nicht erst auf die Idee …

die Arbeits und Lebens Verhältnisse so zu gestalten …



genauer gesagt also sich Probleme zu schaffen …

die man dann auf dem Weg über einen Flohmarkt …



Herr Voßkuhle würde vielleicht sogar sagen auf dem Rechtsweg …

wieder zu lösen versuchen müßte …



insofern … könnte man wiederum sagen …

trifft man auch heutzutage auf den Flohmärkten Menschen …



die … noch alle Tassen im Schrank haben …

und gewissermaßen die Tassen aufsammeln und zum weiteren Erwerb anbieten …



die … sagen wir mal Angela Merkel und Konsorten …

also und oder was sich sonst da noch auf Veranstaltungen rumtreibt …



wie dem World Economic Forum …

oder soll man gar sagen dem World Holocaust Forum …



eben nicht mehr im Schrank haben …

zum Beispiel Heidemarie Fritzsche …



die auch zu diesen Überzeugungstätern gehört …

für die ein Flohmarkt nicht nur Philosophie und Lebensform ist …



sondern Widerspruch und Widerstand …

Protest und Demonstration …



gegen die so genannte Wegwerfgesellschaft …

deren sie ja natürlicherweise Teil (des Ganzen) ist …



vor allem aber eben gegen den altera pars … die Machthaber …

die sogenannte Politische Führung … Regierung … Verwaltung …



die das alles zu ihren eigenen Gunsten und Nutzen …

wenn nicht Vergnügen und Unterhaltung … Spiel und Spaß …



sich so einrichtet und ausübt … betreibt und managt …

fördert und befördert … unterstützt und finanziert …



als gehörten Ausbeutung und Sklaverei … Mißbrauch und Mißhandlung …

zum Selbstverständnis politischer Führung in einer Demokratie …







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen