Andreas Voßkuhle und ... die Werte der Republik ...

das generelle Problem unserer Tage ist doch …

um es noch mal auf einen Nenner zu bringen … und sei es der Name Bodo Ramelow …



daß unsere höher-stehende Wertevertreter nicht nur nicht bereit sind …

eben diese Werte zu wahren und zu verbreiten …



bzw sie gegen negative Einflüsse zu verteidigen …

oder gar umgekehrt mit gleicher Aggressivität zu antworten …



nicht mal ein Drittel aller Staaten in der Welt …

hat wirklich etwas mit Demokratie im Sinn …



oder mit dem Recht … bzw einem intakten und funktionierenden Rechtswesen …

geschweige unserer Religion … also dem Christentum …



also noch mal … nicht nur nicht bereit sind unsere Werte zu verteidigen …

sondern auch im Gegenteil …



ebenso bereitwillig wie hirnverbrannt …

Türen und Tore öffnen … unsere Ressourcen und Energien …



wenn fremde und insbesondere auch negativ gepolte Kräfte in unser Land drängen …

in der erklärten Absicht und mt dem Ziel …



unsere Kultur zu verdrängen und durch ihre zu ersetzen …

bzw überhaupt die Macht bei nächster Gelegenheit so bald wie möglich zu übernehmen …



eines der Musterbeispiele ist nach wie vor Recep Tayyip Erdogan …

der dauernd in die so genannte Europäische Union will …



sich aber immer wieder so verhält …

daß selbst die ihn nicht aufnehmen will …



aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Vorteile der EU nutzen

und oder sie gar in die Pflicht nehmen will …



auf der Basis unserer ... also auf der Basis der für das Funktionieren unseres Systems ...

im Sinne unserer Interessen ... geschaffenen Regeln ...



mit anderen Worten ... er tut ebenso ungeniert wie eben ungehindert so ...

als seien diese Regeln extra für ihn geschaffen worden ...



