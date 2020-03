Samstag, 14 März 2020 | 11.074

Andreas Voßkuhle und ... die Zivilisation ...

die Zivilisation des Menschen ist offensichtlich in ein Endstadium geraten …

mangels sinnvoller Kultur bzw Politik … das heißt …



der Höhepunkt ist erreicht …

wenn man jetzt noch weiter dreht geht’s unweigerlich wieder abwärts …



im besten Falle so wie das Universum … das heißt …

intern ist das Ende erreicht … entwickelt sich also nicht mehr weiter …



aber extern als Rahmen und Hülle dehnt sie sich weiter aus …

mit der Folge zunehmender Verwässerung und Verweichlichung …



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten und Hinduisten etc ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







