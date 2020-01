Freitag, 24 Januar 2020 | 04.024

Andreas Voßkuhle und ... die Drogenmafia im Schnee (6) ...

nach seiner Selbsteinschätzung ist das World Economic Forum …

die wichtigste und bedeutendste Veranstaltung in der modernen Welt überhaupt …



und selbstverständlich laufen bereits die Vorbereitungen ...

für eine nächste Veranstaltung im Januar 2021 …



es könnte trotzdem sein … daß es dazu nicht mehr kommt …

bzw daß das die letzte Veranstaltung dieser Art war ..



denn sie hat sich wie ähnliche Dinge dieser Art … überlebt …

selbst oder durch andere Kausalität überholt … bzw ad absurdum geführt …



diese Veranstaltung hat keine Seele und deshalb auch keinen Sinn …

da wird einfach in einem luftleeren Raum eine Show abgezogen …



ohne Verbindung zu den tragenden Säulen des Weltgeschehens …

dem Recht und der Religion …



und das führt letztlich zu ’Angst essen Seele auf' …

bzw …



'irgend wann werdet Ihr begreifen … daß man Geld nicht essen kann' …

wahrscheinlich … Gott sei Dank … noch bevor endgültig …



die Luft verpestet … das Wasser vergiftet … die Erde entfruchtet … das Feuer erloschen …

der letzte Mensch verhungert … das letzte Tier verdurstet … die letzte Pflanze verdorrt ist …



und darin liegt an sich die Hoffnung für diese Welt ...

sie liegt darin …



daß der Herr Bundesverfassungsgerichtspräsident vielleicht doch noch begreift …

daß Gerechtigkeit eben nicht auf dem so genannten Rechtsweg …



sondern nur auf dem Weg des Rechts herzustellen ist …

auf dem Weg von Ausgleich und Balance …



den Justitia uns weist … symbolisch mit Waage und Schwert …

und ohne das Symbol des Damoklesschwerts der so genannten Gleichberechtigung …







