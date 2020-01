Freitag, 24 Januar 2020 | 04.024

Andreas Vokuhle und ... der Bundespräsident im Schnee (5) ...

wie kann man sich denn nur mal gegen diesen hirnverbrannten Schwachhsinn …

dieses Bundespräsidenten wehren bzw ihn ’bekämpfen’ …



wenn der allen Ernstes in Yad Vashem …

einer Art Vorort von Davos oder auch alternatives Davos …



- laut internationaler Presse ist Davos 'the most important meetup of the most powerful

political and business leaders of the world' -



sagt … es sei schwierig in Deutschland den Antisemitismus zu ’bekämpfen’ … weil das

deutsche Volk heutzutage genau so böse sei wie damals unter den Nationalen Sozialisten



es ist nicht das Volk das so böse ist wie damals …

sondern es ist diese völlig hirnverbrannte und geisteskranke …



ebenso kriminelle wie korrupte Politische Führung unter der heutigen CDU/CSU …

und nicht zuletzt gerade auch den so genannten Demokratischen Sozialisten …



um Frank-Walter Steinmeier und eben Andreas Voßkuhle …

die so ’böse’ sind wie damals … bzw de facto aktuell sogar noch böser …



es gehöt zum Standard unserer wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse …

state of the art …



daß es kein richtiges Leben im falschen gibt …

und daß man im weiteren Verlauf nie zurechtkommt …



wenn man einen Knopf … es muß ja nicht gleich der erste sein …

ins falsche Loch knüpft



trotzdem spielen diese Frühstücksdirektoren und Pausenclowns …

Hofnarren und Betriebsnudeln …



immer wieder Radio Eriwan (…) … Können Homosexuelle Kinder machen ?

’im Prinzip nein … aber es wird ständig und immer wieder versucht’ …







