Freitag, 13 März 2020

Andreas Voßkuhle und ... die Flüchtlinge ... vice versa ...

in Hamburg und andereswo demonstrieren deutsche Bürger dafür …

noch mehr Flüchtlinge ins Land zu lassen …



unter anderem mit dem Argument …

’Menschenrechte überall’ … und so …



und auf den ersten Blick sieht das so aus …

was hat das mit sinnvoller Politik zu tun (?) …



für Deutschland … für Europa … für die Welt …

national … regional … global …



bzw für Frieden … Freiheit … Recht …

Wohl des Volkes … Schaden wenden … Nutzen mehren …



nun muß man das in den richtigen Zusammenhängen sehen …

denn praktisch heißt das nichts anders …



als daß das deutsche Volk sich in einem Endstadium der Verzweiflung befindet …

ähnlich der des Volks in den Flüchtlingsausgangsländern ..



dort flieht und flüchtet das Volk blindlings (!) …

bloß weg hier … egal wie es weitergeht …



und genau so … also im gleichen Maß an Verzweiflung …

über Dilettantismus und Unfähigkeit der deutschen Politiker …



demonstriert das Volk in Deutschland blindlings (!) …

alles rein hier … egal wie es weitergeht …



*



