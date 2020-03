Mittwoch, 11 März 2020 | 11.071

Andreas Voßkuhle und ... die Politik ...

eine auch nur halbwegs sinnvolle Politik …

geschweige denn eine verfassungsgemäße Politik …



die diesen Namen auch verdienen würde …

findet de facto und grundsätzlich gar nicht statt …



die Leute … die letztlich an die Regierungsämter kommen …

drehen einfach alles was so kommt und was es so gibt …



durch die Mühlen ihres Unverständnisses und basteln sich dann praktisch erst

ein mehr oder weniger abwegiges wenn nicht idiotisches Regierungsprogramm



und gackern dann wie die Hühner …

wenn sie während der Legislaturperiode irgend was davon erreicht haben …



ungefähr so wie Betreiber eines Restaurants …

eine spezielle Speisekarte zusammenstellen …



die möglicherweise sogar den Geschmack einiger Kunden trifft …

die Mehrheit wenn nicht die große Masse aber außen vor läßt …



so daß eben diese Mehrheit mehr oder weniger geschlossen sich abwendet …

oder gar dagegen demonstriert …



Widerspruch erhebt … Widerstand leistet … Terror macht …

je nachdem wie die Interessen der Mehrheit vernachlässigt werden …



