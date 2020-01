Freitag, 24 Januar 2020 | 04.024

Andreas Voßkuhle und ... die Frauen im Schnee (4) ...

und dann war ja auch noch Ursula ’Röschen’ von der Leyen in Davos …

mit einer Grundsatzrede … zur Zukunft Europas …



wahrscheinlich kann man an keinem Beispiel als eben Ursula von der Leyen …

besser erklären …



was der Unterschied ist zwischen der Herrschaft des Volkes …

also der Demokratie …



und der Selbstgefälligkeit und Selbstherrlichkeit der Machthaber …

bzw deren Egoismus Egomanie Egozentrik …



die gar nicht mal unbedingt eine Diktatur praktizieren wollen …

sondern eher im Gegenteil völlig losgelöst von jeder Verantwortung …



einfach nur sich selbst und für sich selbst ein Leben nach ihren Vorstellungen

einrichten und ausüben wollen …



die Frau hat sieben Kinder gekriegt und dabei Medizin studiert …

und als sie das mit dem Kinderkriegen hinter sich hatte …



hat sie sich um ihren Beruf gekümmert und ist … familiär etwas vorbelastet …

in die Politik eingestiegen …



das heißt … die Kinder haben de facto … das braucht man gar nicht weiter zu kommentieren ...

ihre eigene Zukunft selbst gestaltet …



und Frau von der Leyen hat ebenfalls ihre eigene Zukunft selbst gestaltet …

man könnte also fast (!) sagen … vom ’eigene Zukunft’ gestalten versteht sie was …



nun sagt Frau von der Leyen … in Davos …

’wir müssen die Macht der Zusammenarbeit neu entdecken’ …



wenn sie das ihren Kindern in Hannover sagen würde … würden die ihr … na wie sag ich das jetzt …

ganz schön den Marsch blasen … bei aller Fairness und Respekt natürlich …



’Europa wird seine eigene Zukunft gestalten’ heißt also in der Diktion von Frau von der Leyen …

und um das auch wieder an einem Beispiel deutlich zu machen …



da sind zwei Schiffe namens Europa …

oder von der Leyen ... oder so ...



das eine ist ein Motorschiff … ist also antriebs und manoeuvrierfähig …

auf dem ist Frau von der Leyen und kann fahren wohin sie will …



das andere ist … na Segelschiff wäre schon zuviel gesagt … bestenfalls ein Ruderboot …

oder vielleicht eine Arche … auf der ist das Volk



und die Frau von der Leyen fährt dann los …

zum Beispiel nach Davos …



und sagt noch … das verstünde sie unter einer von gemeinsamen Interessen geleiteten Familienpolitik …

bzw ’Geopolitik’ hat sie glaube ich gesagt …







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen