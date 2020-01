Donnerstag, 23 Januar 2020 | 04.023

Andreas Voßkuhle und ... die Frösche im Schnee (3) ...

von Wolfgang Schäuble stammt bekanntlich der Satz …

bzw der letzte prominente Gebrauch dieses Zitats …



’wenn man einen Sumpf trockenlegen will …

darf man nicht die Frösche fragen …’



so ungefähr ist das auch ... umgekehrt reziprok proportional …

im entsprechend übertragenen Sinne mit dem so genannten World Economic Forum …



wenn man den ’Herausforderungen der Zeit’ …

über die da Klimaschutz hin und Nachhaltigkeit her lauthals diskutiert wird …



wirklich gerecht werden will …

darf man nicht Trump Merkel und Konsorten fragen …



geschweige denn Prinz Charles

nach seiner Mutter wahrscheinlich die anachronistischste Figur unserer Zeit …



Afrikapolitik … Brasilienpolitik … Chinapolitik … etc etc …

und dann auch noch die Politik dieser Witzfigur von Europäischer Union …



das sind doch alles fürchterliche unbeschreibliche Luftblasen …

bzw dieser ganze unnachhaltige Unsinn hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse …







