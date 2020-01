Donnerstag, 23 Januar 2020 | 04.023

Andreas Voßkuhle und ... die Arschlöcher im Schnee (2) ...

natürlich muß auch Mutti noch ihren Senf dazu geben …

und als Pausenclown die Pausen füllen …



auch wenn keiner von denen auf die es ankommt …

was davon hat …



kein Arbeitsloser geschweige denn Obdachloser …

kein Migrant … geschweige denn einer dem das Asyl verweigert wird …



immer wieder dieser Scheiß von wegen ’die Welt muß gemeinsam handeln …

und jedes Land muß seinen Beitrag leisten …



’die gesamte von Art und Leben … Wirtschaft und Wertschöpfung …

in den nächsten 30 Jahren verlassen' … soll heißen 'bis 2050 klimaneutral' …



nach dem jetzigen Scenario …

übersteht die Welt nicht mal die nächsten zehn Jahre …



die Sprachlosigkeit müsse überwunden werden … das sollte sie mal statt in Davos

in Karlsruhe an die Adresse ihres Kollegen Bundesverfassungsgerichtspräsident sagen …



das wäre da ganz einfach … statt dessen haben wir dort am 24. März wieder eine

dieser berühmt-berüchtigten Urteilsverkündungen …



was auch nur wieder die Frage aufwirft …

wie bekloppt ist eigentlich dieses Bundesverfassungsgericht ???







