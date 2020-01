Donnerstag, 23 Januar 2020 | 04.023

Andreas Voßkuhle und ... die Affen im Schnee ...

es tut mir ja leid … daß ich diesen Begriff immer wieder so verwenden muß .

um deutlich zu machen … worum es beim Forum eigentlich geht …



als Alternative käme noch ’Arschlöcher’ in Frage …

aber in der Sache kommen wir ja damit auch nicht weiter …



demütig und bescheiden weise ich daher weiter darauf hin …

daß wir … also die Menschen … ’die Völker der Welt’ …



dieses Welt Ökonomische Forum brauchen …

wie ein Loch im Kopp …



was wir brauchen … ist ein Forum …

das gar nicht mal ein Weltforum sein müßte …



sondern eine überschaubare Gruppe von zwei drei maximal vier Leuten …

wegen der Gleichberechtigung …



also die beiden wichtigsten Partner …

Vertreter von Volk (...) und Macht (…)



sowie eine Dritte Gewalt … gewissermaßen als Veranstalter …

Schirm und Schutz … also eben den Herrn Voßkhle …



und eine Vierte Gewalt …

wegen der Kommunikation …



Leute die nach Lage der Dinge objektiv in der Lage sind …

Verantwortung zu tragen …



und die subjektiv bereit sind …

Verantwortung auch zu übernehmen …



und man müßte sie … wenn sie das nicht freiwillig machen …

dahin prügeln … in welchem übertragenen Sinne auch immer …



und dafür bräuchte man auch kein Davos oben im Schnee …

und keine Schlösser am Meer oder gar auf einer Insel …



sondern das ließe sich fast so en passant machen …

bei einer Tasse Kaffee … irgend wo … um die Ecke ...







